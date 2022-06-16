Пора работать: Чехия сокращает объемы помощи украинским беженцам

В Чехии решили обезопасить страну от наплыва «дотационных туристов) и ужесточили условия получения гуманитарной помощи украинскими беженцами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Чехия приняла около 350 тысяч граждан Украины. Сейчас на ее территории остаются 200 тысяч беженцев. До сих пор все они могли рассчитывать одновременно и на финансовую помощь в размере 5 тысяч чешских крон (около 200 евро), и на натуральную – бесплатное жилье, питании и так далее.

Теперь тот, кто получается поддержку в натуральном виде, не может рассчитывать на деньги. Соответствующее решение принял Сенат и уже передал его на утверждение президенту страны.

Изменяются и правила оказания медицинской помощи: бессрочная страховка будет предоставляться только детям и пожилым людям, остальным бесплатные медицинские услуги гарантированы максимум в течение 5 месяцев.

Таким образом чехи пытаются мотивировать украинцев на поиски работы.

Проблемы начинаются и у беженцев, осевших в Швейцарии – в эту страну за последние 3 месяца приехали 55 тысяч украинцев.

Швейцарская служба помощи беженцам начала фиксировать признаки усталости во многих принимающих семьях. Об этом телеканалу SRF заявила директор организации Мириам Беренс.

По ее словам, швейцарцы рассчитывали на схожую манеру поведения со стороны приезжих и оказались не готовы к культурным различиям. Особые проблемы отмечаются в домах, приютивших семьи с детьми.

Прага, Платон Ефимчук

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