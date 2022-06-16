В Крыму вынесли приговор киллеру

В Крыму вынесли приговор участнику заказного убийства.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в 2018 году крымчанин предложил жителю Санкт-Петербурга инсценировать ДТП на его автомобиле марки Mercedes-Benz, чтобы получить страховые выплаты. Мужчина согласился и приехал на полуостров.

Крымчанин привез петербуржца в безлюдное место в районе Судака, где двое его подельников вытащили мужчину из салона его авто, избили и задушили, а автомобиль погибшего угнали. За убийство исполнители получили часть вознаграждения в виде 80 тысяч рублей.

Одному из исполнителей и вынес приговор Верховный суд Республики Крым. Мужчину признали виновным в совершении преступлений по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года.

В прокуратуре Крыма уточнили, что второй участник убийства уже осужден Судакским городским судом к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Расследование уголовного дела в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется.

Симферополь, Олег Яковенко

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