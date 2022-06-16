В Севастополе вынесли приговор пенсионеру, обвиненному в госизмене

В Севастополе вынесли приговор 69-летнему мужчине.
Как сообщили РИА «Новый День» в Севастопольском городском суде, в 2007 году мужчина работал в одном из подразделений Черноморского флота в гражданской должности и собирал сведения о кадровом составе штаба, а также дислокации воинских частей.
Собранную информацию он устно передавал представителю иностранного государства. Мужчина свою вину признал, но давать показания в суд отказался.
Его признали виновным, лишили воинского звания и госнаград и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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