В Крыму задержали личного охранника организатора блокад полуострова

В Крыму задержали охранника организатора блокад полуострова Ленура Ислямова.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ России по РК и Севастополю, 31-летний гражданин Украины, находясь в составе незаконного нацбатальона имени Номана Челебиджихана (организация признана террористической и запрещена на территории России), участвовал в продуктовой блокаде Крыма и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично охранял Ленура Ислямова.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Он заключен под стражу – пока на два месяца.

Симферополь, Олег Яковенко

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