Руководство одного из крупных городов Крыма могут уволить в полном составе

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал администрацию Феодосии и уволил руководителя популярного курортного поселка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально глава Коктебеля Виктор Красюков написал заявление на увольнение пор собственному желанию. Но написал вынуждено: «Поскольку иначе он бы это сделал по итогу наших выездов», – заявил Аксенов и посетовал: «Однако не все поступают аналогично».

Судя по всему, эта ремарка – своеобразная «черная метка» для главы Феодосии Андрея Лебедева и его подчиненных, так глава Крыма высказал крайнее недовольство их деятельностью:

«На данный момент наблюдается полное пренебрежение интересами жителей города в любой сфере, в том числе ЖКХ, работе с МКД, общении органов власти с гражданами. Город производит самое негативное впечатление. Тем удивительнее отношение администрации Феодосии к предстоящему выезду (выездному заседанию Совмина – прим. РИА «Новый День»).

Всем министерствам, ведомствам, службам, представителям депутатского корпуса и партийных организаций поручено до 22 июня буквально «прочесать» город насквозь: необходимо проинспектировать проезды, проходы, придомовые территории, пляжи и так далее. «Не просто бездумно фиксируя проблемы жителей, а решая конкретные вопросы», – подчеркнул Аксенов.

И добавил: «Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации.

В свою очередь, обсудил с председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым эффективность работы местного депутатского корпуса. На данный момент результатов их деятельности не видно».

Феодосия, Лиана Макоба

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