Спрос на отдых в Крыму начинает восстанавливаться, но турсфера теряет деньги

Спрос на отдых в Крыму начинает восстанавливаться. Об этом заявляют представители турфирм. И оговариваются: оптимизм внушает только сравнение с маем, а уровень прошлого года, похоже, недосягаем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если уровень бронирования в предыдущем месяце отставал от аналогичного прошлогоднего показателя на 55% – 60%, то сейчас разрыв сократился до 30% – 40%.

При этом туроператоры отмечают: интерес оживился только среди клиентов, бронирующих исключительно размещение, пакетные туры в Крым по-прежнему не продаются из-за проблем с логистикой.

Тем не менее, заполняемость отелей по сравнению с маем выросла в 1,5 раза – с 30% до 45%. А год назад средняя загрузка достигала 85%.

Недозагрузка сыграла на руку туристам: стоимость размещения подешевела на 10% – 30%, а в некоторых отелях на все 50%. В целом, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на представителей туротрасли, в этом году отдых в Крыму стоит на 10% – 15% дешевле, чем прошлым летом.

Это сделало полуостров привлекательным для новой категории туристов: гости и ближайших к полуострову регионов с бюджетом на отдых не более 20 тысяч рублей. До сих пор они не могли позволить себе поездку в Крым. Как правило, такие туристы не бронируют жилье заранее, решая вопрос размещения на месте и чаще всего в частном секторе.

Как бы то ни было, в этом году сезон будет менее успешным, считают эксперты, прогнозируя снижение турпотока на 15% – 20% к прошлогодним показателям.

Симферополь, Лиана Макоба

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