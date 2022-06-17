Помощь Байдена Украине в $40 млрд может оказаться последней – The Washington Post

Выделенной президентом США и одобренной Сенатом военной помощи Украине в $40 млрд хватит только на пять месяцев до выборов в Конгресс 8 ноября, где могут победить республиканцы. Новый состав конгрессменов и сенаторов, скорее всего, не проголосует за очередной многомиллиардный транш для Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет близкая к Демпартии США газета The Washington Post.

По словам экспертов, ситуация усугубляется тем, что война затягивается надолго, поставленные вооружения быстро уничтожаются на поле боя, мировая экономика, между тем, катится в рецессию, а западная общественность всё чаще требует быстрейшей капитуляции Украины.

«В какой-то момент в 2022 году президент Байден попросит Конгресс выделить еще миллиарды долларов на поставки оружия и помощи, чтобы помочь Украине выстоять против России. За майское 40-миллиардное голосование помощи Украине противников в Сенате было не очень много, но все они были республиканцами. При этом выделенных денег Украине должно хватить на 5 месяцев, а уже следующее голосование, скорее всего, пройдет после промежуточных выборов, где хорошие шансы на победу имеют республиканцы», – рассуждают авторы.

«Еще в мае был задокументирован рост оппозиции Республиканской партии помощи Киеву. Двухпартийная поддержка Украине по-прежнему высока, но политики все равно будут учитывать мнение своих избирателей. И к осени ситуация может кардинально поменяться», – переживает The Washington Post.

Симферополь, Валентин Карамазов

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