Президент Франции и канцлер Германии пытались убедить Владимира Зеленского пойти на переговоры с РФ ради заключения мира и фиксации сложившегося статус-кво на поле боя. Однако украинский президент категорически отказал им в этом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет издание Politico.

В результате Шольцу, Макрону и приехавшему с ними в Киев премьеру Италии Драги пришлось ограничиться словами общей поддержки, обещанием предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и согласием на ограниченные поставки вооружений. О какой-то существенной военной помощи со стороны Германии и Франции, которая могла бы переломить ход спецоперации, речи уже быть не может, так как европейские избиратели всё больше требуют окончания боевых действий.

«Несмотря на обнадеживающую риторику, трио лидеров, представляющих самые большие, самые богатые и самые могущественные страны ЕС, не объявили о какой-либо существенной новой военной или финансовой помощи Украине, которая могла бы помочь склонить войну в пользу Киева», – констатирует Politico.

Симферополь, Валентин Карамазов

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