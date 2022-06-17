Кушать хочется: Макрон объяснил, зачем часто звонит Путину

Франция должна иметь канал связи с «большой европейской державой Россией», чтобы оперативно обсуждать вопросы, касающиеся жизненно важных проблем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос журналистов о его частых звонках Путину, что уже стало предметом шуток в СМИ и соцсетях.

«Нам нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности», – сказал Макрон.

При этом он признал, что какого-то конкретного результата эти разговоры на данный момент не приносят. Но возможно, отметил Макрон, момент для успеха переговоров может наступить в будущем.

Симферополь, Валентин Карамазов

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