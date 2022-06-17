Челябинский застройщик грозится превратить Севастополь в столицу – если не мира, то хотя бы Крыма

Севастополь собираются превратить в Нью-Дубай – роскошный курорт для богатых. Или в столицу. Для этого город надо застроить причудливыми небоскребами. А сотворит это чудо готов застройщик из Челябинска – мегаполиса, в котором высота самого высокого здания составляет всего 111 метров и то вместе с 25-метровым шпилем, так что в небоскребы оно не годится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос превращения Севастополя в столицу – туристическую, морскую, хоть какую-нибудь – обсуждался на инвестиционном форуме «Крымский мост», состоявшемся в городе накануне. Правда, на этом своеобразном мероприятии не было представителей ни городского правительства, ни Корпорации развития Севастополя, но организаторов это не смутило.

Начали с истории Дубая: «Кто помнит эту историю – шейх велел в один день увеличить стоимость всех услуг в два-три-четыре раза? А когда его спросили, для чего, сказал, что к нам и так ездит очень много туристов. Так пусть к нам ездит богатый клиент!» – обозначил направление мысли организаторов форума модератор.

Потом масла в разгорающийся огонь амбиций подлили московские гости, которые напомнили, что глава соседнего Крыма недавно презентовал «новый город в районе Евпатории» – фактически «Новые Дубаи»: «12 отелей, в том числе будет построен небоскреб высотой 46 этажей, ледовая арена, гольф-поля. Это такой масштабный проект, так почему бы Севастополю тоже эту эстафетную палочку не перенять?»

И тут на сцену вышел тот самый волшебник, точнее – «челябинский самурай», как его представили организаторы форума, Илья Белан.

«Опыт строительства у меня есть – и не просто строительства, я могу заканчивать проекты, вводить их в эксплуатацию, – ошарашил герой дня присутствующих. – Строил я в Челябинске, но там мне не очень понравилась экология. Квартира на верхнем этаже, большая, вроде все есть, но вот чего-то не хватало. Не хватало моря, Крыма. В Севастополь я влюбился еще в первый приезд сюда в 2010 году, поэтому захотелось вернуться. Вернулся – мало что поменялось».

И тогда он решил, что надо брать дело в свои руки, ведь не просто город пропадает, а главный город полуострова: «Крым – туристическая зона, курорт, а Севастополь по факту – столица. В Симферополе работать такое себе, там нет моря, нельзя выйти и искупаться. Это надо ехать, время терять, а нормальные деловые люди свое время ценят. Севастополь самый крутой, самый классный город, надо только разгрузить дороги», – заявил Белан

Мы попытались выяснить у челябинских коллег, чем в их городе известен застройщик с таким масштабным мышлением. Челябинцы вспомнить ничего не смогли: мало ли в миллионом мегполисе строителей – может, и правда Белан построил что-нибудь, но в чем-либо значимом не засветился. Единственное, что удалось выяснить: в 2004 году Белан стал соучредителем ООО «Уралинкомстрой» и даже руководил этой компанией, но фирма была ликвидирована в 2006 году. Впоследствии был соучредителем еще трех ООО, но ни одно из них строительством не занималось, и все на данный момент тоже ликвидированы.

Однако в Севастополе Белан демонстрировал размах, не соизмеримый с уровнем некогда принадлежащих ему компаний: «В других городах, посетовал Белан, развитие, в том числе высотного строительства, идет гораздо энергичнее, – пишет ForPost. – Без проекта Москва-Сити представить сегодняшнюю столицу уже просто невозможно, хотя поначалу он был принят в штыки.

«Но есть еще морская столица – Севастополь. Здесь пока еще нет такого делового центра. Хочется построить знаковый объект, чтобы он притягивал сюда весь мир», – поделился мечтой предприниматель».

Таким знаковым объектом должно стать 77-этажное здание, отдаленно напоминающее испорченную молекулу ДНК. Отгрохать его собираются на Северной стороне. Спроектировал небоскреб местный – директор НПКП «Югрыбпроект» Алексей Василевский. Ничего подобного он раньше, похоже, не создавал, но с восторгом решил попробовать: «Обратились к нам челябинские застройщики с прекрасной идеей, которую мы тоже считаем очень актуальной для нас. Если смотреть на опыт европейский и столицы нашего государства, это развивается – высотность должна повышаться, и у каждого мегаполиса должен быть свой знаковый небоскреб, высотное здание, которое было бы центром притяжения бизнеса и стало бы неким символом дополнительным города».

Правда, часть участников обсуждения отнеслась к ситуации не столь оптимистично, подчеркнув, что проектировать подобные здания должны конструкторы и архитекторы, уже работавшие в сфере высотного строительства. Но они оказались в меньшинстве: «Что мы имеем? Челябинский идеолог, градостроитель, застройщик обратился к Васильковскому, который 12 лет проектирует в Севастополе. Ударили по рукам. Деньги есть, проект готов. Пошли к Галичкину».

Николай Галичкин – коммерческий директор группы компаний «Парангон», связанной с бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым и активно застраивающей севастопольское побережье. Получается, что строить будет «Парангон». Тогда при чем тут «челябинский самурай»? Или Белан выступает в роли инвестора? Но откуда у него деньги на 77-этажную громадину – вопрос, пока оставшийся без ответа.

Впрочем, гораздо интереснее, куда вывел свою речь Галичкин. А пришел он к тому, что законодательство по охране памятников очень мешает реализовывать подобные проекты и отпугивает инвесторов: «Необходимо какие-то ограничения в Севастополе, связанные с Минкультом и какими-то другими вещами, пересматривать», – заявил он. Чем напугал уже присутствующих горожан, многие из которых и так не в восторге от современной архитектуры в изложении «Парангона».

Судя по всему, не понравился им и новый проект. И дело не только в том, как выглядит этот небоскреб (преподаватель филиала МГУ Ирина Прыгунова даже призвала авторов идеи не забывать, что «для Севастополя важны красота и стиль»), но и в том, зачем он вообще нужен – в городе полно пустующих коммерческих помещений, предложение коммерческого жилья опережает спрос, не стоит забывать и о сейсмически активной зоне.

Но авторы инициативы считают: был бы небоскреб, а все остальное приложится и само собой решится. Более того, наконец-то появится мост (ну, или тоннель) через Севастопольскую бухту – правительство города больше не сможет откладывать этот проект в долгий ящик. До междупланетного шахматного турнира, слава Богу, пока не дошло.

Севастополь, Илья Пелехов

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