Даже на переменах: в школах Николаева ввели запрет на русский язык с 1 сентября

С 1 сентября 2022 года во всех школах Николаева будет запрещено преподавание на русском языке, в том числе в начальных классах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение принял исполком Николаевского горсовета.

Говорить на русском будет запрещено даже в коридорах на перемене. Об этом говорится в пункте о «формировании украинской языковой среды» в стенах школ.

Согласно документу, который является обязательным для всех учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности, с 1 сентября будет запрещено:

– функционирование 1-4 классов с русским языком обучения;

– изучение русского языка как предмета, курса, факультатива в 1-11 классах;

– поддержание образовательной среды на русском языке.

Симферополь, Валентин Карамазов

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