Даже на переменах: в школах Николаева ввели запрет на русский язык с 1 сентября

С 1 сентября 2022 года во всех школах Николаева будет запрещено преподавание на русском языке, в том числе в начальных классах.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение принял исполком Николаевского горсовета.
Говорить на русском будет запрещено даже в коридорах на перемене. Об этом говорится в пункте о «формировании украинской языковой среды» в стенах школ.
Согласно документу, который является обязательным для всех учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности, с 1 сентября будет запрещено:
– функционирование 1-4 классов с русским языком обучения;
– изучение русского языка как предмета, курса, факультатива в 1-11 классах;
– поддержание образовательной среды на русском языке.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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