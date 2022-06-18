«Отставить усталость» – Джонсон призвал Запад ждать «победы Украины»

Запад не должен обращать внимание на «спровоцированные российской пропагандой» разговоры о «растущей усталости от Украины в мире».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом после визита в Киев заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, войска РФ «дюйм за дюймом» продвигаются в Донбассе, однако украинская армия в итоге «одержит победу» с западной военной помощью, в том числе Лондона.

«Россияне продвигаются вперёд дюйм за дюймом, и для нас жизненно важно показать то, что мы знаем правду, а именно – то, что Украина может победить и победит», – цитирует Джонсона агентство Reuters.

Симферополь, Валентин Карамазов

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