В Херсоне произошел теракт

В Херсоне пытались ликвидировать начальника службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Об этом заявил глава ВГА региона Владимир Сальдо.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в центре города произошел мощный взрыв. Взрывное устройство было прикреплено к дереву и начинено поражающими элементами.
Соболев получил ранения обеих ног. Сейчас он находится в одной из городских клиник.
Сальдо расценил произошедшее как теракт и заявил, что таким образом украинские диверсанты пытаются запугать мирное население.
Херсон, Платон Ефимчук
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube