В Херсоне произошел теракт

В Херсоне пытались ликвидировать начальника службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Об этом заявил глава ВГА региона Владимир Сальдо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в центре города произошел мощный взрыв. Взрывное устройство было прикреплено к дереву и начинено поражающими элементами.

Соболев получил ранения обеих ног. Сейчас он находится в одной из городских клиник.

Сальдо расценил произошедшее как теракт и заявил, что таким образом украинские диверсанты пытаются запугать мирное население.

Херсон, Платон Ефимчук

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