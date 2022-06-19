США вознамерились заменить российскую нефть «во всём мире»

США намерены полностью заменить экспорт российской нефти в мире.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм.

С этой целью, по её словам, все мировые нефтяные компании нарастят добычу нефти в тех объёмах, в каких её экспортирует Россия. Затем эти объёмы будут предложены странам, которые не присоединились к санкциям против Москвы и продолжают закупки у РФ.

«Президент США Джо Байден попросил всех поставщиков в мире увеличить производство топлива», – сказала чиновница.

«Сама Грэнхолм на следующей неделе планирует встречу с нефтегазовыми компаниями США, с которыми будет обсуждать проблему дефицита перерабатывающих мощностей», – сообщает CNN.

Симферополь, Валентин Карамазов

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