Кулеба зазывает McDonald's вернуться на Украину

МИД Украины ведёт переговоры с сетью ресторанов McDonald's, предлагая возобновить работу в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также затронули этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald's является одним из самых известных американских брендов. Процесс движется», – заверил Кулеба.

Отметим, ранее в компании уже официально заявляли, что сеть ресторанов McDonald's на Украине не откроется до завершения военных действий. При этом 10 тыс сотрудников сети продолжат получать зарплату.

Симферополь, Валентин Карамазов

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