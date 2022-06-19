Украина больше не производит бензин – только завозит

Украина полностью перешла на импорт автомобильного топлива из Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Financial Times заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, до 24 февраля страна завозила лишь 5% топлива.

«Из-за дефицита топлива Украина вынуждена закупать его у Бельгии и Нидерландов. Раньше для этого использовались ближайшие к Украине порты в Польше и Румынии. Если до войны Украина импортировала из ЕС лишь 5% нефтепродуктов, то сейчас речь идет о показателе в 100%», – сказал Кубраков.

Напомним, после начала спецоперации на Украину перестало поступать российское дизтопливо. Кроме того, крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы «Незалежной» повреждены российскими «Калибрами».

Симферополь, Валентин Карамазов

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