В юго-западных регионах России появятся системы для снижения угрозы диверсий

В регионах, граничащих с Украиной, будут внедрятся системы безопасности для снижения угрозы диверсий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается использовать специализированное программное обеспечение, промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения и алгоритмы анализа экологического состояния.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» разработан по заказу МЧС в 2014 году, сообщает «Коммерсант», отмечая, что проблем с производством быть не должно: все необходимые составляющие для оборудования могут поставлять российские компании, а вычислительную технику собираются закупать в юго-восточной Азии.

По данным издания, для пилотного запуска в приграничных регионах потребуется около 15 млрд рублей. «Безопасный город» планируется внедрить в Крыму, Севастополе, Краснодарском каре, Ростовской области и других субъектах РФ, граничащих с Украиной.

Симферополь, Олег Яковенко

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