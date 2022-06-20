Между Донбассом, Крымом и Кубанью восстановят пассажирское судоходство

Между Донбассом, Крымом и Кубанью собираются восстановить пассажирское судоходство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в свое время из Мариуполя в Керчь ходили «Кометы». Были даже круизы по маршруту Ростов – Азов – Таганрог – Мариуполь – Бердянск –Керчь. В 2014 году все «морские контакты» прекратились. Теперь их планируют возобновить.

«Вопрос захода в порт Мариуполь пассажирских судов прорабатывается, – цитирует ТАСС директора администрации мариупольского морского порта Павла Швацкого. – Если условия и возможности позволят, то и не исключено в 2023 году пассажирское судоходство из Мариуполя в города России». В первую очередь, речь идет о Севастополе, Крыме и Кубани.

Сейчас порт с помощью российских военных разминируют и освобождают от затопленных судов. Порт будет иметь исключительно гражданское назначение – пассажирские и грузоперевозки. В частности, в текущем году планируется отгрузить до 1 млн тонн продукции, а в 2023-м – довести грузооборот до 3 – 5 млн тонн. По словам Щвацкого, потенциально этот показатель можно поднять до 30 млн тонн в год.

Симферополь, Олег Яковенко

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