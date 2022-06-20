Заболеваемость коронавирусом в Крыму достигла уровня июля 2020 года

Заболеваемость коронавирусом в Крыму достигла уровня июля 2020 года: за минувшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертность от ковида в течение июня колеблется на уровне 1 – 2 случаев в сутки, а 7 дней обошлись без летальных исходов.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 183 тысячи 720 зараженных, жертвами ковида стали 5 тысяч 306 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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