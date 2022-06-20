Евросоюз продлил блокаду Крыма

Совет Евросоюза продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые ограничения были введены после присоединения полуострова к России и с тех пор ежегодно продлеваются.

«Совет ЕС решил продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», – указывается в заявлении, распространенном ЕС.

В числе прочего, санкции предусматривают запрет на закупку крымской и севастопольской продукции, экспорт в Крым и Севастополь товаров и технологий, в том числе – энергетических, предоставление транспортных и туристических услуг.

Брюссель, Игорь Юров

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