Украине предстоит очень долгая «оборона на истощение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв.

По его словам, Киеву надо прислушиваться не к мирным предложениям Берлина и Парижа, а к предупреждению премьера Британии Бориса Джонсона о «долгой войне». Поэтому Украине необходимо запасаться вооружениями и готовиться к новым волнам мобилизации.

«Нужно быть готовыми к достаточно длительным по времени мероприятиям, держать оборону. Мы должны получать не только резервы военно-технические, а и также иметь соответствующие мощности и резервы личного состава. Обученного, подготовленного и всесторонне обеспеченного. Потому, безусловно, наши коллеги и друзья из Великобритании правы – война надолго, и мы должны рассчитывать свои силы не на определенный спринт, а на достаточно серьезный марафон, который будет растянут во времени и в событиях.

Ведь, с учётом тех действий, которые осуществляет российская армия – я имею в виду подтягивание резервов и формирование соответствующих ударных групп не только на территории Российской Федерации, в тех регионах, где она граничит с Украиной, но и также проведение соответствующих учений на территории Республики Беларусь», – приводит слова Селезнёва «ПолитНавигатор».

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