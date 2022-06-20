Офис Зеленского передал привет российским любителям мирных переговоров с «киевскими партнёрами»

Украина не намерена возобновлять переговоры с Москвой до «полной военной победы над Россией» и выводом всех росийских войск с её территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

«Условия не изменились. Для нас принципиально прекращение войны, вывод русских войск и восстановление нашей территориальной целостности. Как только мы будем видеть, что они готовы, действительно готовы это обсуждать… Президент много раз говорил и остается на той же позиции, что готов к переговорам. Но мы понимаем, что момент этих переговоров также будет определяться на фронте, поэтому главное сегодня то, что происходит там», – рассуждает он.

Чиновник также отверг любые разговоры о возможности заключения соглашения с РФ, вроде «Минска-3».

«Нет, точно не допускаем. У нас другие фамилии, чем у создателей минских соглашений. И, к счастью, людей, которые бы такое допускали, в нашей команде нет», – приводит слова Ермака «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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