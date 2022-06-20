В Крыму подросток надругался над младшеклассницей

В Крыму 16-летиний подросток надругался над младшеклассницей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Нижнегорском районном суде, парень подозревается в том, что он весной текущего года в компании с пока неустановлеными приятелями «умышленно совершил иные насильственные действия сексуального характера» в отношении 9-летней девочки.

Свою вину он признал. Защита просила избрать подростку меру пресечения в виде домашнего ареста, но оказалось, что он нигде не прописан, поэтому ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

За совершенное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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