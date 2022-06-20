И вот опять: в Крыму ускоряют борьбу с самостроями

В Крыму заявили о намерении ускорить сроки снесения самостроев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», органам местного самоуправления разрешат регулировать демонтаж самостроев местными нормативными актами. Это необходимо для того, чтобы быстро освободить пляжи и территории общего пользования от объектов незаконного строительства или привести их в соответствие с видом разрешенного использования.

Напомним, бороться с самостроями в РК пытаются с 2016 года. Но долгое время не могли даже составить полный список незаконно возведенных объектов. Сначала предполагалось, что перечень будет готов к 31 августа 2016 года, и 1 сентября самострои начнут сносить. Весной 2017 года на сайте республиканского правительства, наконец, появился «перечень объектов капитального строительства, строительство которых запрещено до проверки разрешительной и технической документации по строительству данных объектов, необходимых правоустанавливающих документов Архитектурноградостроительным советом Республики Крым». Изменения в него обещали вносить по мере выявления или устранения нарушений. Но, похоже, что последний раз обновлялся документ в октябре все того же 2017-го. По крайне мере, на официальном портале республиканского правительства долгое время висела именно эта версия, в которую внесено всего 96 объектов, 44 из которых находились в Ялте (включая недостроенную многоэтажку компании «Консоль» в Мисхорском парке). Потом список с сайте исчез.

В 2020 году Аксенов вновь вернулся к вопросу создания реестра самостроев: на этот раз была поставлена задача сформировать список до 1 мая. В сентябре чиновники сообщили, что в перечень вошли около 2 тысяч самовольных построек, в том числе возведенные на территории Ялтинского горно-лесного заповедника и Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Но найти реестр в открытом доступе не удалось.

Наконец, зимой прошлого года Аксенов попросил подключить к работе Генпрокуратуру РФ. В ведомстве тогда ответили, что готовы начать уже в марте.

И вот новый виток борьбы. И опять сообщается о 2 тысяч объектах. Складывается впечатление, что за прошедшие 6 лет не было сделано ничего.

Симферополь, Лиана Макоба

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