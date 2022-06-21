«Музыка волн, музыка ветра»: в Крыму и Питере отмечают юбилей Виктора Цоя

21 июня исполняется 60 лет со дня рождения Виктора Цоя – рок-музыканта, сумевшего стать не только символом своей эпохи, но и культовой фигурой для последующих русскоязычных поколений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», считается, что группа «Кино», принесшая Цою всесоюзную известность родилась в Крыму: летом 1981 года Виктор Цой вместе с музыкантами Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским отдыхали в поселке Морском под Судаком. Тогда они играли в ленинградских бит-коллективах «Палата №6» и «Пилигрим». И под «музыку волн, музыку ветра» решили создать свою группу «Гарин и гиперболоиды» (в 1982 году ее переименовали в «Кино»).

Сейчас в Морском стоит памятник в виде гитары с надписью «Здесь начиналось «Кино».

И сегодня «на гитаре» юбилей легенды русского рока отметят крымские музыканты и поклонники Виктора Цоя: будут петь и песни «Кино», и собственные. В программе предусмотрен «свободный микрофон», позволяющий, в лучших традициях русского рока, любому спеть о чем хочется.

Юбилей Цоя отметят и в его родном Санкт-Петербурге: со сцены Ледового дворца прозвучат 30 лучших хитов «Кино» в исполнении Цоя (качество звучания голоса существенно улучшено благодаря цифровым технологиям). «Живое» музыкальное сопровождение обеспечат другие участники легендарной группы.

Судак, Лиана Макоба

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