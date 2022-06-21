На Украине работает лишь половина частных предприятий

На Украине из-за боевых действий «полностью или почти полностью» остановлены 46,8% частных предприятий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таковы результаты опроса, проведенного среди владельцев и CEO предприятий и опубликованные Министерством цифровой трансформации Украины.

Общие прямые потери малого и среднего бизнеса с 24 февраля оцениваются в 85 миллионов долларов.

Основными проблемами, которые не позволяют восстановить и развивать бизнес, называется маленькое число платежеспособных клиентов, трудности с прогнозированием развития ситуации в стране и отсутствие достаточного капитала. К условиям войны смогли адаптироваться только 6% бизнесов.

Напомним, зарплаты на Украине сократились в среднем на 25-50% по сравнению с периодом до 24 февраля. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на последние данные социологов, а также на информацию Нацбанка страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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