Евросоюз готовится к зимнему экономическому и политическому кризису – Associated Press

Сокращение поставок российского газа обеспокоило лидеров стран Евросоюза. Они опасаются, что предстоящей зимой в ЕС разразится экономический кризис, который вызовет политические потрясения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Associated Press.

Издание сообщает, что недавнее сокращение вдвое поставок по «Северному потоку-1» нанесло болезненный удар по крупным экономикам Евросоюза – немецкой (на 35% зависит от российского газа) и итальянской (зависит на 40%).

Главная проблема заключается в том, что нынешнее сокращение поставок газа может сорвать утверждённый Еврокомиссией план, согласно которому к 1 ноября подземные газовые хранилища всех стран ЕС должны быть заполнены на 80%. Германия и вовсе ставит себе цель заполнить свои ПХГ на 90% к 1 ноября.

Сейчас европейские газовые хранилища заполнены на 57%. Сокращение поставок российского трубопроводного газа может привести к тому, что некоторые страны просто не успеют довести показатели их заполнения до 80% к 1 ноября.

«Эксперты аналитического центра Bruegel в Брюсселе предупреждают, что Болгарии, Румынии, Германии, Австрии и Словакии будет очень трудно заполнить свои хранилища, если потоки газа из России будут остановлены», – пишет AP.

Издание отмечает, что несмотря на утверждённую руководством европейских стран политику отказа от российских энергоресурсов, в краткосрочной перспективе она не только не сработает (так как в мире нет продавцов газа, способных заместить все объёмы российского топлива на европейском рынке), но и не сократит прибыли Москвы от экспорта голубого топлива, растущей вслед за ростом цен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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