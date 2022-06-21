Гримасы русофобии: Польша резко нарастила импорт нефти и угля из России

Польша в марте-апреле заплатила России в два раза больше денег за энергоресурсы, чем за тот же период 2021 года. Рост вызван не только удорожанием сырья, но и увеличением объёма закупок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на Государственную службу статистики Польши.

Сообщается, что в марте и апреле нынешнего года Россия заработала более 10 млрд злотых (2,2 млрд долларов) на продаже сырья в Польшу.

При этом, уточняет издание, в тот же период 2021 года Польша заплатила около 1,2 млрд долларов за импортированные из России минеральные ресурсы (включая нефть, уголь и газ).

Кроме того, данные службы статистики свидетельствуют о том, что в марте-апреле Польша увеличила импорт нефти из России, закупив 2,27 млн тонн сырой нефти на сумму более 1,3 млрд долларов, а в соответствующий период прошлого года – чуть более 1,7 млн тонн на 657 млн долларов. Польские компании также закупили более миллиона тонн угля на сумму около 158 млн долларов.

Вместе с тем, экспорт польских товаров в Россию за последний год значительно снизился.

Симферополь, Валентин Карамазов

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