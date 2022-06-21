Власти Крыма существенно снизили ожидания от курортного сезона

Власти Крыма существенно умерили оптимизм по поводу текущего туристического сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если весной чиновники и депутаты заявляли, что количество отдыхающих по сравнению прошлым годом сократиться незначительно, то сейчас признают сезон «будет непростой». И прогнозируют снижение на 37%. Но уверяют, что ничего страшного не произойдет.

«Мы переживали достаточно худшие варианты, отрасль умудрялись удерживать в тот период, когда у нас было и 4 млн отдыхающих, – цитирует «Интерфакса» спикера крымского Госсовета Владимира Константинова. – В этом году, как я понимаю, в районе 6 млн у нас будет железно. А этого достаточно для нынешней ситуации, это будет неплохой результат».

Министерство курортов и туризма Крыма при этом настаивает, что отели будут в среднем загружены на 80%, то есть, как и в прошлом году.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»