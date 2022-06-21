российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 июня 2022, 18:15 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Власти Крыма существенно снизили ожидания от курортного сезона

Власти Крыма существенно умерили оптимизм по поводу текущего туристического сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если весной чиновники и депутаты заявляли, что количество отдыхающих по сравнению прошлым годом сократиться незначительно, то сейчас признают сезон «будет непростой». И прогнозируют снижение на 37%. Но уверяют, что ничего страшного не произойдет.

«Мы переживали достаточно худшие варианты, отрасль умудрялись удерживать в тот период, когда у нас было и 4 млн отдыхающих, – цитирует «Интерфакса» спикера крымского Госсовета Владимира Константинова. – В этом году, как я понимаю, в районе 6 млн у нас будет железно. А этого достаточно для нынешней ситуации, это будет неплохой результат».

Министерство курортов и туризма Крыма при этом настаивает, что отели будут в среднем загружены на 80%, то есть, как и в прошлом году.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Туризм,