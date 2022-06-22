На Крым опять надвигается циклон

На Крым опять надвигается циклон, до конца недели объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронтального раздела и смещением высокого циклона 22, 23, 24 и 25 июня в Крыму ожидаются сложные погодные условия: кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, днем град.

22-23 июня ветер усилится до 25 м/с. Дневная температура воздуха понизится до 20-25 градусов Цельсия.

Симферополь, Лиана Макоба

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