В Крыму открылся «портал в ад»

На одном из крымских пляжей обнаружили «портал в ад».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появился снимок, сделанный в Песчаной балке, расположенной рядом с поселком Приморским под Феодосией: посередине пляжа бетонное кольцо с дырой, уходящей в глубь земли. Все это обнесено ржавой конструкцией, из кторых сооружают дешевые пляжные раздевалки.

«То ли раздевалка, то ли туалет, то ли портал в ад», – прокомментировал свой снимок автор.

Скорее всего, таким образом попытались огородить открытый канализационный колодец, однако решение удачным не назовешь: конструкция может вводить в заблуждение отдыхающих, и решивший там переодеться ночью или поздно вечером рискует в буквальном смысле провалиться под землю.

Феодосия, Лиана Макоба

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