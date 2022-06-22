Феодосия в ожидании глобального разноса

Сегодня в Феодосии состоится выездное заседание Совета министров Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава республики Сергей Аксенов еще на прошлой неделе высказал свое недовольство работой местных властей. И пригрозил уволить мэрию в полном составе. В понедельник он продолжил критиковать местную администрацию, заявив, что в городе выявлено самое больше количество проблем по сравнению остальными муниципалитетами. Но заявил, что готов дать главе города еще один шанс.

«Ситуацию вокруг Феодосии толкуют неверно. Десант крымских министров спасает не чье-то кресло, а показывает свою собственную работу и эффективность, – считает медиатехнолог, общественный деятель и блогер Елена Бобкина. – Это такое управленческое ноу-хау от главы республики. Дано: проблемный город и недостаток внутренних ресурсов привести в порядок то, что приходило в упадок десятилетиями. После любимого жителями мэра Шайдерова более не было тех, кто наводил ощутимые порядки в городе. 14 лет застоя, есть, где развернуться.

Министр ЖКХ Сергей Донец привез две бригады уборщиков. Министр спорта Ольга Торубарова привезла именитых спортсменов для уборки подвалов и заброшенных мест от мусора. Депутатов обязали быть креативными и решить проблемы жителей их округов своими силами. Такая себе тотальная самостоятельность, без перекладывания проблем».

В принципе, и глава Крыма вместе с остальными министрами мог бы вместо сегодняшнего заседания заняться, например, приведением в порядок городских пляжей, а том там уже порталы в ад открываются. Правда, обойдется такое благоустройство бюджету слишком дорого.

И не понятно, кто должен заниматься проблемами республики, пока глава Крыма и министры лично разгребают мусор в Феодосии. С другой стороны, кадровая политика последних лет привел к тому, что в Крыму, похоже, ни толковых дворников, ни управленцев не осталось. Вот и приходится г-ну Аксенову все делать самому.

Феодосия, Олег Яковенко

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