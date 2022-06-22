«Близится страшное поражение Запада» – лидер правящей польской партии

Европу ждёт «очень плохой ход событий», если в ближайшее время Запад не передаст Киеву много дальнобойной артиллерии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский в эфире телеканала TVP.

Особенно его беспокоит «прорыв фронта в Донбассе».

«Сегодня нужно сказать самое важное: должно быть доставлено тяжелое дальнобойное оружие и точная дальнобойная артиллерия. Если украинцы это получат, они, безусловно, защитятся в полном смысле этого слова. Если нет, то это действительно может быть очень плохим ходом событий, который фактически станет той эскалацией, которой Запад все ещё хочет избежать», – тревожится Качинский.

«В случае прорыва украинского фронта в Донбассе – последует эскалация и большое, страшное поражение Запада», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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