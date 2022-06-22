В Вене полуголый украинец напал на полицейских

В Вене полуголый украинец поссорился с соседями и напал на полицейских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на северо-западе австрийской столицы.

В дежурную часть поступило сообщение об остром конфликте в студенческом общежитии. 26-летний украинец вел себя агрессивно и бросался на соседей. Когда прибыли полицейские, он разделся до трусов и расколотил подвернувшийся под руку пылесос, сообщили в пресс-службе венской полиции. Утихомирить дебошира удалось не сразу: он начал пинать и бить полицейских.

В конце концов, с ним справились – украинца отправили в ближайшее полицейское управление, а задержавших его сотрудников – к медикам, так как после общения с молодым человеком в трусах продолжать дежурство они не могли.

Вена, Игорь Юров

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