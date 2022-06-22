Украинские военачальники ожидают нового наступления армии РФ на Киев

После успеха в Донбассе Россия двинет войска на Киев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева генерал Александр Павлюк.

«В случае успеха противника в восточной операционной зоне, значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на Киевское направление и задействована в формировании новой ударной группировки. Следовательно, опасность повторного наступления на Киев остаётся», – сказал генерал.

Он утверждает, что вдоль государственной границы Украины на территории Брянской и Курской областей России сосредоточены до трех батальонных тактических групп, одна ротная тактическая группа и до трех батальонов Росгвардии. Кроме того, в Западном военном округе РФ якобы формируется новый армейский корпус, который может быть задействован в наступлении на Киев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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