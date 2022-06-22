Украинский агросектор потерял 23 млрд долларов и 33% урожая пшеницы

Косвенные потери аграрного сектора украинской экономики превысили $23 млрд с 24 февраля текущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные приводятся в обзоре Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Министерством агрополитики Украины.

При оценке косвенных потерь учитывалась недополученная украинскими аграриями прибыль и дополнительные издержки.

По данным исследования, в 2022 году украинские аграрии недополучат урожая на сумму в 9,6 млрд долларов. Самое значительное сокращение ожидается в производстве пшеницы (33%), подсолнечника (32%) и ячменя (31%). По другим сельхозкультурам – на 22%.

Сообщается, что из-за блокады украинских портов внутренний рынок перенасытился некоторыми видами аграрной продукции, а логистика экспорта выросла в цене почти вчетверо. Это вынудило производителей снижать цены, одновременно неся убытки от подорожания логистики.

Симферополь, Валентин Карамазов

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