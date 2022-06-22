В Крыму киллер сдал заказчиков полиции

В Крыму потенциальный киллер сдал полиции заказчиков убийства.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, мужчине предложили совершить преступление за вознаграждение. Он обратился в полицию. Правоохранительные органы инсценировали «исполнение заказа», мнимый киллер представил доказательства организатору, а тот передал исполнителю вознаграждение. После этого заказчик и посредник, общавшийся с «киллером» были задержаны.
У одного из них было обнаружено взрывчатое вещество.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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