В Крыму киллер сдал заказчиков полиции

В Крыму потенциальный киллер сдал полиции заказчиков убийства.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, мужчине предложили совершить преступление за вознаграждение. Он обратился в полицию. Правоохранительные органы инсценировали «исполнение заказа», мнимый киллер представил доказательства организатору, а тот передал исполнителю вознаграждение. После этого заказчик и посредник, общавшийся с «киллером» были задержаны.

У одного из них было обнаружено взрывчатое вещество.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»