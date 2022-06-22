Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз не выполнил своих угроз

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз не выполнил своих угроз, хотя нижестоящие чиновники, похоже, так и не выполнили данных им поручений.

Как уже сообщал «Новый День», глава республики Сергей Аксенов еще на прошлой неделе высказал свое недовольство работой местных властей. И пригрозил уволить мэрию в полном составе. В понедельник он дал местным властям менее двух суток на решение самых острых проблем. А потом заявил, что если хоть что-то начнет сдвигаться, он готов дать главе города еще один шанс.

Судя по отчету Аксенова о проведенном совещании, подвижек не произошло. По крайне мере, он не сказал об этом ни слова. Но увольнений тоже не случилось.

«Сегодня провели совещание о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Феодосия. Ранее в ходе выездной работы муниципалитет был проинспектирован, выявлено значительное количество проблемных вопросов, многие из которых носит системный характер, – рассказа Аксенов. – Их решение необходимо выстраивать с учетом мнения граждан.

На благоустройство Феодосии в 2023 – 2024 годах запланировано выделить около 3 млрд рублей. Средства будут направлены на ремонт улично-дорожной сети, обустройство общественных и придомовых территорий, ремонт кровель и сетей водоснабжения.

Необходимо провести общественные слушания и проработать, с учетом мнения горожан, вопрос целесообразности переноса железнодорожных путей с территории феодосийской набережной за черту города.

В течение 30 дней необходимо доукомплектовать штат подразделений МУП, которые отвечают за уборку территорий, обеспечить работников инвентарем и спецодеждой. Заработная плата должна соответствовать трудовой нагрузке работников.

По поручению президента в районе села Виноградное будет построена больница, объем финансирования – более 5 млрд рублей. Разработка проектно-сметной документации начнется в текущем году, учреждение должно быть введено в эксплуатацию не позже декабря 2024 года.

Администрации Феодосии поручено в течение 10 дней привести в соответствие ставку арендной платы для нестационарных торговых объектов с учетом зоны размещения.

Доходная часть бюджета городского округа Феодосии может быть увеличена как минимум на 300 млн рублей.

Минспорта Республики Крым поручено подготовить несколько вариантов типовых спортивных площадок, а также определить подрядчика для централизованной закупки оборудования и материалов.

Капитальный ремонт объектов культуры будет проводиться планово, в том числе при поддержке федерального центра в рамках действующих программ.

Основная задача, которая сейчас стоит перед администрацией Феодосии, – сформировать инструментарий для решения актуальных вопросов. В наших силах выровнять ситуацию, тем более что большинство проблем можно решить без крупных капиталовложений».

Феодосия, Олег Яковенко

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