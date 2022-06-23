Строители жилья в Крыму получат льготы

Строителям жилья в Крыму предполагается дать льготы участников свободной экономической зоны. Правда, не все.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство России подготовило законопроект, позволяющий включать в число резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе застройщиков. Речь идет только от тех, кто занимается жилой недвижимостью.

До конца текущего десятилетия на полуострове необходимо построить более 14 млн квадратных метров жилья, чтобы улучшить жилищные условия более 650 тысяч семей, то есть большей части населения Крыма, напоминает ТАСС.

Застройщики смогут воспользоваться льготами в части градостроительной деятельности и землепользования, а также упрощенными процедурами оформления документов для получения статуса участника СЭЗ.

Предполагается, что подобные меры позволят привлечь в экономику Крыма и Севастополя не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций.

Симферополь, Олег Яковенко

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