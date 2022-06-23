Бывший вице-премьер Крыма вынырнул из-под ареста с маниловским проектом

Бывший вице-премьер Крыма внезапно вынырнул из-под ареста с миллиардным проектом.

Как уже отмечал «Новый День», крымское правительство регулярно объявляет о грандиозных планах, проектах, к осуществлению которых вот-вот приступит богатый инвестор. Не все мечты сбываются, о многих давно забыли: где, например, киностудии, которые обещали организовать Никита Михалков (в Ялте) и Михаил Пореченков (в Симферополе)?

На днях прошла информация о том, что в Бахчисарайском районе Крыма планируется построить жилищно-рекреационный комплекс. Возле Скифского мыса обещают возвести 500 тыс квадратных метров жилья (10 тыс квартир), рассчитанных минимум на 15 тыс жителей в малоэтажных домах. В комплексе обещают школу на 1,8 тыс. учеников и детские сады на 900 детей.

Пресс-служба Корпорации развития Крыма ограничилась этой скупой информацией, уточнив только, что ООО Специализированный застройщик «Таврическая девелоперская компания» инвестирует в объект 25 млрд руб.

Вот здесь и начинается самое любопытное.

По данным базы ЕГРЮЛ, ООО Специализированный застройщик «Таврическая девелоперская компания» зарегистрировано в конце мая 2022 года с уставным капиталом 16,3 млн руб. Юридический адрес – Симферополь, бульвар Ленина, 12. Это 10-этажное здание между вокзалом и старинной тюрьмой строила компания, принадлежавшая известному в Крыму и Севастополе застройщику Евгению Кабанову. Там базируются и сам построивший его «Интер-Строй», и еще несколько связанных с его деятельностью компаний. Например, принадлежащее (100%) его Константину Кабанову (отцу экс-чиновника) ООО «КЛК» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества).

Евгений Кабанов и Олег Константинов (сын спикера крымского парламента) были в равных долях совладельцами «Крымского газобетонного завода». Когда Евгений Кабанов занял должность вице-премьера правительства Крыма, он вынужден был переписать свои активы на доверенных лиц. «Кабановской» половиной газобетонного завода, например, теперь владеет австрийская компания «Кагд Холдинг Гмбх».

База ЕГРЮЛ сообщает, что доступ к сведениям о владельцах компании «Таврическая девелоперская компания» ограничен. Однако российская пресса уточняется, что совладельцем компании является владелец нескольких севастопольских стройкомпаний Алексей Кондратюк (по 31,5%).

За фамилией Кондратюк в данном случае опять-таки можно разглядеть семью Кабановых. Алексей Кондратюк – гендиректор севастопольского ООО «Доброгород», третью которого владеет Константин Кабанов. Севастопольские фирмы Кондратюка («Югстрой», «Мастер-Плюс») тоже располагаются по «кабановскому» адресу: ул. Промышленная, зд.15. Там же обитает, например, ООО «Севскладсервис» и ООО «Промбетон Крым», ранее открыто принадлежавшие семье Кабановых. Директор «Промбетона» Константин Митрофанов, кстати сказать, тесно связан и со строительным бизнесом семейства Константиновых. Впрочем, как и Кабановы: Евгений Кабанов и Олег Константинов (сын спикера крымского парламента) были в равных долях совладельцами «Крымского газобетонного завода». Когда Евгений Кабанов занял должность вице-премьера правительства Крыма, он вынужден был переписать свои активы на доверенных лиц. «Кабановской» половиной газобетонного завода, например, теперь владеет австрийская компания «Кагд Холдинг Гмбх».

Если обещанные 25 млрд инвестиций внесут сами совладельцы компании, то доля Кондратюка (Кабановых?) составит 7 млрд 875 млн руб. Согласно обнародованным данным (декларация за 2020 год), Кабанов не имеет в собственности ни квартиры, ни машины, однако у него есть 17 парковочных мест. В пользовании имеется небольшой земельный участок, блоксекция жилого дома и квартира площадью более 300 кв метров.

Возможно, семья Кабановых может объяснить происхождение миллиардов, – они давно занимаются строительным бизнесом, но пикантность ситуации состоит в том, что бывший вице-премьер крымского правительства сейчас находится под стражей. В сентябре прошлого года он был арестован: дело против Кабанова завели по статье «Мошенничество», оно касается бюджетных средств на 57,5 млн руб, речь в нем идет о строительстве водовода от Ивановского водозабора до Межгорного водоузла. Сейчас Кабанов содержится под домашним арестом.

Симферополь, Ольга Картошина

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