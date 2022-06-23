Крымчане создадут в Сирии «Зарядье»

Никитский ботанический сад открыл свое представительство в столице Сирийской Арабской Республики. Теперь это единственный ботсад в РФ, имеющий подразделение за рубежом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из первых задач представительства станет создание экопарка в центре Дамаска. Часть саженцев привезут из Крыма, но основана коллекция будет на материале, выращенном в питомниках минсельхоза Сирии. Отбирать растения будут крымчане, исходя из их задумки экопарка.

«Парк будет чем-то похож на «Зарядье» в Москве, но более масштабным и, естественно, с восточно-арабской спецификой», – цитирует ForPost заведующего отделом плодовых культур, руководителя представительства НБС в САР Сергея Хохлова.

Работа над проектом начнется в ближайшие дни.

Ялта, Лиана Макоба

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