Столтенберг призвал лидеров стран НАТО «морально готовиться» к длительному конфликту на Украине

Боевые действия на Украине будут неопределённо продолжительными, поэтому союзники по НАТО должны продолжать снабжать Киев оружием столько, сколько будет необходимо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на мероприятии, организованном изданием Politico.

«Весь мой месседж состоит в том, что мы должны быть готовы к долгому пути. Я не могу точно сказать, сколько продлится эта война. Но я просто говорю лицам, которые принимают решения в столицах НАТО, что мы имеем политическую и моральную обязанность оказывать существенную поддержку в течение длительного времени», – призвал Столтенберг.

Несколькими днями ранее генсек НАТО уже призывал Запад смириться с ростом цен и готовиться к многолетнему конфликту на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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