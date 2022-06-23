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NewDayNews.ru

Четверг, 23 июня 2022, 15:46 мск

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Правительство Украины призвало граждан готовиться к «европейскому уровню» температуры воздуха в квартирах

Украинцы должны раз и навсегда забыть об открытых форточках и окнах в квартирах в осенне-зимний период.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил министр регионального развития Украины Алексей Чернышов.

Он призвал готовиться к тому, что в отопительный сезон температура в домах будет не выше 18-20 градусов, и при этом пообещал, что «ни разу не будет ниже 16 градусов».

По его словам, такие параметры полностью соответствуют нормативам «в бережливых странах развитой Европы».

«Очевидно, что зима будет тяжёлой», – добавил министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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