российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 июня 2022, 15:46 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Премьер Албании: Украина не должна «питать больших иллюзий» по членству в ЕС

Эди Рама. Фото: официальный сайт совета министров Албании

Балканские страны в качестве кандидатов в Евросоюз много лет ждут полноправного членства в ЕС. Поэтому Украине тоже следует настроиться на долгий процесс вступления.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита ЕС-Западные Балканы.

«Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания – девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо, предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет», – сказал Рама.

Как известно, сегодня стартует саммит стран ЕС, на котором Украине и Молдове могут дать статус кандидатов в члены Евросоюза.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия,