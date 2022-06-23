Премьер Албании: Украина не должна «питать больших иллюзий» по членству в ЕС

Балканские страны в качестве кандидатов в Евросоюз много лет ждут полноправного членства в ЕС. Поэтому Украине тоже следует настроиться на долгий процесс вступления.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита ЕС-Западные Балканы.

«Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания – девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо, предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет», – сказал Рама.

Как известно, сегодня стартует саммит стран ЕС, на котором Украине и Молдове могут дать статус кандидатов в члены Евросоюза.

Симферополь, Валентин Карамазов

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