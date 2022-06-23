«Нам не жить на одной планете – или Украина, или Россия» – писатель из Львова

Украина и Россия не уживутся вместе на планете Земля, поэтому необходимо приложить «все силы для победы», а потом «разделить РФ на много государств».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский писатель и боевик одного из неонацистских батальонов Виталий Капранов.

«Мы душу и тело положим не только за свою свободу, но и за справедливость, которая должна уничтожить Россию как страну. Нам не жить на одной планете – или Украина, или Россия. Россия должна быть уничтожена, должна быть разделена на части, которые не смогут объединиться и повторить этого паскудства, которое они делают», – вещал неонацист в эфире львовского телевидения.

«К сожалению, выживет тут кто-то один, и мы всё сделаем для того, чтобы это была именно Украина», – приводит слова Капранова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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