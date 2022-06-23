Харьковский русский драматический театр лишили национальности и имени

Харьковский русский драматический театр остался без национальности и имени – такое решение принял Харьковский областной совет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сославшись на просьбу труппы, депутаты лишили его имени Пушкина и статуса русского театра. Теперь учреждение будет называться просто Харьковский академический драматический театр.

Напомним, театр был создан в 1933 году с целью пропаганды русского реалистического искусства. Первым художественным руководителем театра был народный артист РСФСР Николай Васильевич Петров. Первой постановкой стал спектакль по пьесе Гоголя «Ревизор».

В 1949 году, во время празднования 150-летия со дня рождения поэта, театру было присвоено имя Пушкина. В 1971 году получил статус академического.

В репертуаре театра на сезон 2021 – 2022 годов были включены пьесы Островского, Чехова, Булгакова, Гоголя, Достоевского.

Харьков, Платон Ефимчук

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