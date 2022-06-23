Облачный кластер: в Ялте собираются построить канатную дорогу в никуда

В Ялте собираются построить еще одну канатную дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в курортной столице Крыма работает несколько фуникулеров. Наиболее известный и востребованный – подъемник «Мисхор – Ай-Петри», за 15 минут поднимающая туристов на высоту 1 тысячу 153 метра над уровнем моря. Длина дороги 2 тысячи 980 метров. Среднюю и верхнюю станцию соединяет один из самых длинных безопорных пролетов в Европе длиной 1 тысяч 670 метров. В этом году дороге исполнится 35 лет.

И вот власти Крыма подписали соглашение о создании в Ялте горно-рекреационного кластера, для которого будет построена новая канатка.

«Планируется создание первой российской канатной дороги протяженностью 3,6 км от нижнего участка в районе Васильевки до горного кластера на высоте примерно 1,5 тысячи метров», – заявил журналистам представитель инвестора после подписания документа. Но никто не конкретизирует, где именно будет этот кластер (Ялта – понятие растяжимое).

Проблема в том, что в радиусе 3,6 км от Васильевки нет высот в 1,5 тысячи метров. Две ближайших вершины к Васильевке вершины – Балан-Кая и Джады-Бурун имеют высоту в пике 832 и 1422 метра соответственно. При этом одна расположена примерно в 2 км от поселка, вторая – в 4 км. Над Ялтой расположена и самая высокая вершина Крыма Роман-Кош (1540 метров над уровнем моря), но до нее от Васильевки более 11 км по прямой.

Более 11 километров и до плато Ай-Петри, упомянутого ранее, когда тот же представитель инвестора анонсировал проект. Да и самая высокая вершина плато – гора Рока поднимается над уровнем моря всего на 1346 метров.

Поэтому, о какой площадке, на которую будет вести канатная дорога, идет речь, не понятно. Может, она будет в облаках?

Не совсем понятно, и зачем нужен этот фуникулер: в проекте кластер позиционируется отнюдь не как эконом-класс – предполагаются спа-комплекс, лечебно-оздоровительный и гостиничный комплекс уровня «четыре звезды» с консольным бассейном, а также апарт-отель, рестораны. То есть, рассчитан он на людей обеспеченных. И трудно себе представить, что они будут спускаться на канатке в Васильевку, а потом ловить на Южнобережном шоссе маршрутку или ждать троллейбус, чтобы добраться до побережья. Разве что перевозить их будут сразу вместе с автомобилями.

Напомним, что строить этот загадочный кластер с «дорогой в небеса» будет некоммерческая организация (Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта), которая собирается вложить в проект 6,64 млрд рублей.

Впрочем, в попечительском совете фонда состоят глава «Ростеха» Сергей Чемезов, миллиардеры Геннадий Тимченко и Алишер Усманов. Так что проблем с деньгами у некоммерческой организации быть не должно. А вот будет ли в конечном итоге кластер – вопрос другой.

Ялта, Лиана Макоба

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