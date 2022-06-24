Зеленский решил избавиться от друга и главного безопасника

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку руководителя Службы безопасности страны (СБУ) Ивана Баканова. Ему предъявляют претензии в непрофессионализме.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Украины недовольно тем, как Баканов и его подчиненные отреагировали на действия России.
Издание Politico отмечает, что сегодня в СБУ работает более 30 тысяч человек, что в 7
раз превышает размер британской MI5 и практически соответствует численному составу ФБР, хотя Украина в 16 раз меньше, чем США.
При этом многие начальники региональных управлений СБУ после начала российской спецоперации просто бросили свои подразделения и сбежали. Некоторые, вопреки указаниям президента Зеленского, приказали подчиненным покинуть вверенные им территории. Так, например, поступил начальник управления СБУ в Херсонской области. А руководитель подразделения в Чернигове сжег здание службы со всеми документами.
За все это придется ответить Баканову: в кабмине Украины не довольны его управленческими навыками и хотят поставить вместо него специалиста по антикризисному управлению.
Напомним, Баканов считался давним другом Зеленского и во время выборов руководил его избирательной кампанией.
Киев, Платон Ефимчук
© 2022, РИА «Новый День»
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