В Севастополе резко сократилась посещаемость ресторанов

Посещаемость ресторанов и кафе в Севастополе снизилась в 2 раза после запрета на полеты в юго-западные регионы России. Об этом сообщил руководитель городского Союза рестораторов Денис Штукатуров.

Как уже сообщал «Новый День», ряд аэропортов, включая Симферополь, был закрыт 24 февраля в связи событиями на Украине. Ограничения продлевались уже 20 раз и в данный момент действуют до 30 июня.

По словам Шуткатурова, сфера достаточно быстро справилась с проблемой поставок: зарубежные продукты заменены отечественными, а сложносочиненные – простыми, что позволило удержать цены. Однако в мае посещаемость резко снизилась (по отношению к аналогичному периоду прошлого года), и в июне ситуация не изменилась.

«Мы думали, что пандемия серьезный вызов, но сейчас мы вспоминаем ее как «счастливые времена»», – цитирует председателя Союза рестораторов Севастополя РИА «Новости».

Штукатуров отмечает, что сфере, чтобы сохранить предприятия и рабочие места, нужна поддержка государства. В настоящий момент представителям ресторанного сегмента деятельности доступны кредиты по 13% – 15% ставке и мораторий на проверки, но этого в недостаточно, тем более что в низкий осенне-зимний сезон сфера рискует войти «с нулевым заработком и без всяких запасов».

Ранее Федерация рестораторов и отельеров России заявила, что ресторанам пришлось пересмотреть до половины меню в связи с подорожанием, сбоями или отменой поставок импортных ингредиентов, тем не менее, с февраля средняя стоимость блюд увеличилась на 10% – 20%.

В 2021 году Севастополь посетили 648 тысяч туристов, годом ранее – 568 тысяч; число участников экскурсионных маршрутов, не останавливавшихся на ночь, в прошлом году составило 2 млн человек, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Севастополь, Лиана Макоба

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