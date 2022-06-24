Доля российского вина в барах и ресторанах к концу года вырастет в разы

Российские бары и рестораны начали менять винные карты, увеличивая долю отечественной продукции. К концу года этот показатель может возрасти в 4 раза. Об этом заявили эксперты Центра отраслевой экспертизы РСХБ, проанализировав спрос на российское вино в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала 2022 года импорт вин сократился на 20%. В первую очередь, это отразилось на сегменте ресторанов и отелей, через которые реализуется около 10% потребляемого в России вина. В этом сегменте доминируют иностранные вина. Но в связи с событиями в стране и мире приходится пересматривать ассортимент.

Уже сейчас продукция российских виноделов в секторе HoReCa занимает не менее 10% от всего ассортимента вин. Наиболее часто в картах бара встречаются вина Краснодарского края и Крыма, но начала появляться продукция Северной Осетии, Ростовской и Волгоградской областей, Дагестана.

Динамика экспансии российских вин будет среди прочего зависеть от ценовой политики производителей, отмечают аналитики, добавляя, что для быстрого наращивания продаж в HoReCa может подойти средний ценовой сегмент (2-3 тысячи рублей).

Эксперты прогнозируют, что в ресторанах на популярность могут рассчитывать производители белых вин шардоне и мускат, красных – каберне совиньон, мерло и саперави. Есть шансы на успех и у продукции из автохтонных сортов винограда.

«За последние два года стало открываться все больше заведений, специализирующихся исключительно на винах России, – пишут «Известия». – Пока что это происходит только в городах федерального значения и в регионах – производителях вина, но не исключено, что данная тенденция будет масштабирована и на города-миллионники. Тем самым представители среднего и малого винного бизнеса получат гарантированный и стабильный рынок сбыта».

Отметим, что винодельческая отрасль России в текущем году демонстрирует рост. Так, в Краснодарском крае объем производства игристого вина за январь – апрель увеличился на 30%, тихого вина – на 7%.

В Крыму в январе-феврале производство водки возросло на 43%, производство виноградных виноматериалов – на 32%, производство игристого вина увеличилось в 2,2 раза.

Москва, Игорь Юров

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